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Новости > Правило 46 минут: ученые дали важный совет по поводу сна

Правило 46 минут: ученые дали важный совет по поводу сна

Агата Кловская
08.11.24 16:43
88
Правило 46 минут: ученые дали важный совет по поводу сна

Эксперты из университета Бейлора в США дали интересный совет по поводу сна. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что продление ночного сна на 46 минут улучшает общее самочувствие, усиливает чувство благодарности, благополучие, стрессоустойчивость и просоциальное поведение.

В опыте участвовали 90 молодых людей.

Специалисты оценили влияние режима сна на психическое и социальное благополучие добровольцев.

Подопытных случайным образом распределили на три группы: с поздним, ранним и оптимальным временем отхода ко сну.

Ученые наблюдали за тем, как более долгий сон влиял на психическое и физическое благополучие добровольцев.

Выяснилось в итоге, что продление сна в среднем на 46 минут в день приводило к повышению стрессоустойчивости, усилению чувства благодарности и удовлетворенности жизнью.

Добавляется, что у людей, которые сократили длительность сна на 37 минут, наблюдались ухудшение настроения, восприимчивость к стрессу и усиление чувства неудовлетворенности.

Оказалось при этом, что качественный сон способствует просоциальному поведению. Хорошо выспавшиеся участники чаще проявляли благодарность и были настроены к окружающим более позитивно.

Указывается, что подобные выводы соответствуют результатам дополнительного исследования, проведенного с участием 2 837 взрослых, которое показало, что люди с нормальной продолжительностью сна (от семи до девяти часов), на 7-45% чаще занимались благотворительностью.

Ранее невролог рассказал, как решить проблемы со сном.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сон

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