В Перу молния убила туристку на глазах у ее мужа

Трагедия произошла в перуанской Красной долине. О ней пишет издание LADBible.

Сообщается, что тут туристка из Аргентины Габриэла Дайана Басалло погибла на глазах у своего мужа Самуэля от удара молнии, когда они спускались с горы.

Мужчина тоже пострадал, но его спасли врачи. Он получил сильные ожоги, однако сейчас его состояние удовлетворительное.

Местный гид Эфраин Самора Галиндо рассказал, что Красная долина известна своим живописным ландшафтом и резкими климатическими изменениями.

Увы, регион знаменит не только своими оранжевыми и красными горами, но и частыми снегопадами и дождями, что делает его посещение рискованным в плохую погоду.

Ранее в Перу молния убила футболиста прямо во время матча.