США будут еженедельно отправлять Украине оружие

Пентагон настроен обеспечить отправку в Украину военной помощи на оставшиеся 7,1 млрд долларов от принятого ранее финансирования Конгрессом до конца работы действующей администрации президента Джо Байдена. Для этого отправки будут производиться еженедельно. Об этом сообщила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.

Она пояснила, что Пентагон будет выделять пакеты вооружения Киеву по мере пополнения запасов.

«В то время как мы продолжаем пополнять наши собственные запасы, вы увидите, как вооружения будут в дальнейшем передаваться Украине», — сказала представительница Пентагона.

Сингх отметила, что до прихода новой администрации в Белый дом осталось чуть менее 70 дней.

«Однако и за этот короткий срок Пентагон может проделать невероятную работу. Мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить это», — отметила Сингх.

Она отметила, что в последнее время США еженедельно выделяют Украине крупные пакеты помощи.

«Поэтому я ожидаю, что в ближайшие месяцы работы этой администрации вы продолжите наблюдать, как эти пакеты будут выделяться из наших имеющихся запасов», — подчеркнула Сингх.

Кроме того, по ее словам, оружие в Украину будет поступать в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает выработку нового оружия для ВСУ на американских предприятиях. Так что, по словам Сингх, имеющиеся у Пентагона вооружения будут направляться в короткие сроки.

Напомним, в Пентагоне уточнили оставшуюся сумму для Киева.