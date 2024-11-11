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Новости > Итальянцы рассказали, какая пища ускоряет биологическое старение

Итальянцы рассказали, какая пища ускоряет биологическое старение

Агата Кловская
11.11.24 14:42
193
Итальянцы рассказали, какая пища ускоряет биологическое старение

Эксперты из исследовательского центра I.R.C.C.S. Neuromed в Италии поведали о том, какая пища ускоряет биологическое старение. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была обнаружена взаимосвязь между злоупотреблением фастфудом, сладкими напитками, кондитерскими изделиями, йогуртами и ускоренным биологическим старением.

В ходе работы специалисты оценили данные более 22 тысяч участников крупного европейского исследования Moli-sani. Использовалась информация более чем о тридцати различных биомаркерах крови для оценки биологического возраста участников.

Добавляется, что биологический возраст как степень износа организма может отличаться от хронологического.

Сообщается, что при помощи анкет итальянцы анализировали потребление ультраобработанных фабричных продуктов, которые изготавливаются с добавлением веществ, редко встречающихся на домашней кухне: гидролизованных белков, мальтодекстринов, гидрогенизированных жиров и различных добавок, таких как консерванты, красители и усилители вкуса.

Разъясняется, что в категорию ультра-обработанных попадают не только фастфуд, чипсы и сладкие напитки, но и хлеб, фруктовые йогурты и заменители мяса.

В итоге было установлено, что высокое потребление этих продуктов связано с ускоренным биологическим старением.

Исследователи объясняют это интенсивной промышленной обработкой, которая снижает питательную ценность и удаляет клетчатку (полезные пищевые волокна).

Подобные изменения в составе могут негативно повлиять на метаболизм и состав микробиоты кишечника.

Резюмируется, что использование пластиковой упаковки для таких продуктов может приводить к дополнительному попаданию токсичных веществ в организм.

Ранее мы писали, что ИИ будет предсказывать срок жизни пациентов.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, старение

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