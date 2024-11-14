На данный момент инициатива в российско-украинской войне принадлежит кремлевскому правителю Путину, поэтому предложение прекратить огонь с его стороны маловероятно.

Как говорится в статье The Economist, для начала Москва стремится закончить несколько боев. Журналисты считают неизбежным отступление украинских войск из Курахово, поскольку оккупанты преобладают там по меньшей мере в шесть раз.

Также они пишут об отступлении украинских сил с территорий Курской области, на возвращение которых Кремль бросил своих солдат и военнослужащих Северной Кореи: «В Запорожской области также начинаются бои за то, что, по мнению украинской разведки, будет штурмом столицы области, важного промышленного центра».

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 714 380 солдат.