В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа

Программа МВФ с Украиной на 15,6 млрд долларов рассчитана на 2023-2027 годы. Если все предыдущие пересмотры программы проходили без серьезных проблем, то дальнейшее сотрудничество может несколько осложниться. Об этом РБК-Украина сказали несколько источников во власти.

«У нас есть четкие сигналы, что станет сложнее», — сказал один из собеседников издания.

«МВФ может стать более осторожным в работе с Украиной», — заявил еще один источник.

Опасения связаны со скорым приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, который достаточно скептически относится к вопросу поддержки Украины. США являются крупнейшим акционером Фонда, имеющим почти 17% голосов, что дает возможность блокировать решения совета директоров.

Но, по мнению главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, такие опасения пока преждевременны.

«Я думаю, это предположения такого же рода, как и возможность инициировать командой Трампа мирных переговоров с Россией. Сейчас у многих есть ожидания резкой смены внешней политики США по отношению к Украине после прихода к власти администрации нового президента. Но на данном этапе эти догадки ничем не подкреплены», — сказал он в комментарии РБК-Украина.

Хотя Ваврищук все-таки не исключил, что к вопросу налогов в Украине США после смены власти могут подходить более принципиально. «США хотят иметь больше аргументов в пользу поддержки Украины», — отметил собеседник издания.

То есть, давая деньги кредиторы могут более настойчиво требовать от Украины искать дополнительные средства внутри страны. Тут стоит отметить, что в программе МВФ уже определен источник дополнительного финансирования госбюджета 2025 года на случай нехватки денег — повышение НДС.

Правда, пока источники издания в правительстве говорят, что оснований для дальнейшего повышения налогов нет.

Программа с МВФ предусматривает гарантии финансирования Украины со стороны ведущих стран Запада.

В октябре МВФ обновил базовый и отрицательный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.

Напомним, МВФ начал прорабатывать очередной транш для Украины.