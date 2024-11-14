Оккупанты готовятся вернуть корабли в Севастополь, — АТЕШ

Партизанское движение АТЕШ сообщает об усилении оборонительных сооружений в Севастопольских бухтах. Согласно их данным, враг преследует цель возвращения своих кораблей на службу в Черноморском флоте.

Так, партизаны фиксируют строительство новых оборонных сооружений во временно оккупированном Севастополе. Эти укрепления появляются на побережье для защиты от ударов морских беспилотников, чтобы обеспечить сохранность военных кораблей и транспортных судов Черноморского флота РФ.

По данным АТЕШ, оккупанты принимают эти меры для возвращения кораблей в боевой состав, несмотря на многочисленные повреждения от предыдущих атак.

Украинские агенты отмечают, что продолжают оперативный мониторинг деятельности флота РФ с целью дальнейшего ослабления его боевых способностей.

«Мы уже много раз доказали эффективность сотрудничества с украинскими Силами обороны, и уверены, что вскоре все рашистские корабли пойдут на дно», — говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе взорвался корабль-носитель крылатых ракет «Калибр».