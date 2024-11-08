Австралийцы дали интересный совет желающим похудеть

Эксперты из университета Бонда в Австралии дали совет желающим похудеть. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали, как разные стратегии планирования времени приема пищи влияют на потерю веса за период в двенадцати недель.

Указывается на то, что планирование питания служит альтернативой обычным диетам.

Говорится: «В этом подходе похудение достигается согласованием распорядка трапез с циркадными ритмами для улучшения эффективности метаболизма и регулирования гормонов аппетита».

Всего ученые проанализировали 29 предыдущих работ, охвативших 2 485 взрослых добровольцев.

Отмечается, что рассмотренные ими меры по снижению веса включали ограниченное по времени питание (TRE), сокращение частоты приемов пищи и распределение калорий по времени.

В итоге оказалось, что стратегия TRE позволила участникам сбросить 1,37 килограмма за двенадцать недель.

В то же время, сообщается, что более редкие приемы пищи привели к похудению на 1,85 килограмма, тогда как распределение калорий обеспечило снижение веса на 1,75 килограмма.

Добавляется, что TRE оказался связан со снижением уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и уровня глюкозы натощак (что делало участников исследования менее склонными к диабету). Но размеры этих эффектов были небольшими, поэтому их клиническая значимость оставалась неясной.

Резюмируется, что TRE может предложить более простой и скромный подход к контролю веса, однако наблюдаемая скромная потеря веса может не привести к существенной пользе для здоровья.

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