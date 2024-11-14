Российские самолеты «уронили» на Белгородщину четыре авиабомбы

ВКС РФ впустили еще четыре авиабомбы на Белгородскую область за последние трое суток. Об этом сообщили источники в экстренных службах региона в комментарии ASTRA.

Авиабомба ФАБ-250 упала в ста метрах от села Ушаково (в 35 км от границы с Украиной) 9 ноября.

С российских самолетов 11 ноября «нештатно сошли» еще три ФАБ-250. Одна авиабомба упала в лесу в километре от села Селишко в Шебекинском городском округе. Вторая — в районе села Зиборовка. Третий ФАБ был найден в поле в районе села Серетино в Яковлевском городском округе.

Источники заверили, что во всех случаях пострадавших удалось избежать.

Напомним, стало известно, сколько авиабомб Россия сбросила на собственную территорию.