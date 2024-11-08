Зеленский ответил на мирный план Трампа

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине через 24 часа. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Глава государства отметил, что верит, что Трамп хочет скорейшего окончания войны, однако просто «скоро» — может означать потери для Украины, а нужен справедливый мир.

«Сегодня я верю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хочет, это не значит, что так получится, и я здесь без упреков. Я просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы в войне с россиянами, и это факт . Это самый сложный враг этого столетия», — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что хочет справедливого окончания войны.

«Я уверен, что скорое окончание войны — это потери. Я думаю, что если очень быстро, я не знаю эту идею, мы не говорили об этом с Трампом, я думаю, он будет готовить со своей командой свои взгляды, все это впереди». Все что мне сейчас понятно, он действительно хочет окончания. Мы хотим справедливого окончания, потому что это ужас и трагедия, вся эта война. Это потери для Украины", — подытожил Зеленский.

Напомним, Путин прокомментировал мирный план Трампа.