Медик рассказал, какой пульс считается опасным для жизни

Российский медик Андрей Кондрахин поведал о том, какой пульс считается опасным для жизни. Врач назвал критерии.

Так, по его словам, опасным для жизни считается пульс ниже 45 и выше 130 ударов в минуту.

Указывается, что в таком случае требуется сразу же вызвать «скорую помощь».

Специалист отметил, что при высоком пульсе сердце сокращается слишком быстро, из-за чего не заполняется кровью, что грозит инфарктом.

А вот при низком пульсе могут произойти потеря сознания и остановка сердца.

Эксперт рассказал: «Сердце очень редко сокращается, не переносит нормально кровь. Фактически человек пребывает как будто в оглушенном состоянии, его органы и ткани очень плохо снабжаются кровью, он может потерять сознание. Может даже случиться остановка сердца».

Резюмируется, что нормальной считается частота сердечных сокращений от 55 до 80 ударов в минуту.

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