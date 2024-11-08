Курица или яйцо? Швейцарцы дали ответ на известную загадку

Эксперты из Женевского университета в Швейцарии дали ответ на известную загадку. Они рассказали, что появилось раньше – курица или яйцо.

В их отчете сказано о том, что удалось установить, когда на нашей планете впервые произошел переход от одноклеточной жизни к многоклеточным организмам.

Ученые проанализировали Chromosphaera perkinsii, то есть одноклеточный организм, обнаруженный в 2017 году в морских отложениях у берегов Гавайев.

Сказано, что первые признаки присутствия этих существ на Земле датируются более чем миллиардом лет назад, задолго до возникновения животных.

Оказалось, что Chromosphaera perkinsii способен образовывать многоклеточные структуры.

Информируется: «Беспрецедентно, что эти колонии сохраняются в течение примерно трети своего жизненного цикла и включают в себя по крайней мере два различных типа клеток, что служит удивительным явлением для этого типа организмов».

Добавляется: «Еще более удивительно, что способ деления этих клеток и трехмерная структура, которую они принимают, поразительно напоминают ранние стадии эмбрионального развития животных».

Поясняется, что наблюдения предполагают, что генетические программы, отвечающие за эмбриональное развитие, уже присутствовали до появления животной жизни или что C. perkinsii эволюционировал независимо, чтобы развить похожие процессы.

Резюмируется: «Природа обладала генетическими инструментами для создания яиц задолго до того, как она изобрела куриц».

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