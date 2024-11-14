Аномальные ливни затопили Сицилию

На итальянскую Сицилию обрушились аномальные ливни. Непогода спровоцировала наводнение и оползни.

Местные синоптики говорят: «Циклонический вихрь, расположенный над Тирренскимморем, привел к сильным нестабильным условиям на Сицилии, где произошло сильное наводнение и паводковые дожди».

Всего за несколько часов тут выпало 500 миллиметров осадки – 500 литров на квадратный метр.

Спасатели отмечают, что плачевнее всего ситуация на восточном побережье Сицилии, в районах Джарре и Рипосто, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Увы, непогода застала врасплох местных жителей, некоторые из которых оказались заблокированы в автомобилях и помещениях и вынуждены были дожидаться спасателей.

На данный момент буря над жилыми районами стихла и переместилась в открытое море.

Ранее на США обрушился один из крупнейших в истории ураганов.