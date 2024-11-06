Чиновник Экваториальной Гвинеи снимал порно прямо в офисе: в сеть слили сотни видео

В Сеть попали порноролики с высокопоставленным чиновником Экваториальной Гвинеи Бальтасаром Эбанг Энгонгом, которые он снимал прямо в офисе. Об этом пишет нигерийская газета Vanguard

Видеофайлы нашли у чиновника следователи, ведущие дело о мошенничестве. Как сообщается, неизвестные слили свыше 300 любительских порновидео, на которых можно увидеть мужчину, похожего на главу Национального агентства финансовых расследований Экваториальной Гвинеи Бальтасара Эбанг Энгонга.

Как пишут СМИ, среди его «партнеров» были, в том числе, жена генерального прокурора, дочь главы полиции, жена младшего брата Энгонга, его собственная двоюродная сестра и сестра президента Экваториальной Гвинеи.

«В настоящее время Бальтасара проверяют на наличие венерических заболеваний. Генпрокуратура хочет попробовать привлечь его за распространение инфекции среди населения. Энгонга временно отстранен от работы, но он может избежать уголовных обвинений, если ставшие героинями его видео женщины откажутся выдвигать обвинения», — сообщают журналисты ряда африканских изданий.