Чиновник Экваториальной Гвинеи снимал порно прямо в офисе: в сеть слили сотни видео

Республиканцы получили большинство в Сенате США
В Украине снова продлили мобилизацию и военнoе положение
Трамп пообещал остановить войны в мире
Трамп прокомментировал свою ошеломляющую победу в выборах президента США
Трамп уверенно победил Харрис на президентских выборах в США
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Выборы в США: Трамп лидирует во всех «шатких» штатах
Почти по всей Украине стартовал отопительный сезон. Кроме одной области
В Раде ответили, планирует ли Украина мобилизовать еще полмиллиона человек
Украинских студентов обяжут проходить военную подготовку с 2025 года