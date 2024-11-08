Путин прокомментировал мирный план Трампа

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении возобновить отношения с Россией и решить «украинский кризис» «заслуживают внимания». Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай в Сочи в четверг, 7 ноября.

«К Трампу можно относиться по-разному, но он мужественный человек, его поведение во время покушения это доказало. Во время первого срока Трамп боялся сделать лишний шаг, лишнее слово. Действия Трампа на втором сроке пока неизвестны», — сказал глава Кремля.

Российский лидер также отметил, что заявления Трампа о намерении возобновить отношения с РФ и разрешить «украинский кризис» (так Путин назвал войну против Украины) «заслуживают внимания».

«Но то, что было сказано публично до сих пор... то, что было сказано о стремлении возобновить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, по моему мнению, это заслуживает внимания как минимум», — заявил Путин.

Глава Кремля добавил, что «если кто-то из западных политиков захочет возобновить контакты — мы ничего против не имеем, будем восстанавливать».

Напомним, СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине.