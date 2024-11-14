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Новости > Оккупация 20% Украины, раскол Запада и взлет Китая: DailyMail просчитал мирный план Трампа

Оккупация 20% Украины, раскол Запада и взлет Китая: DailyMail просчитал мирный план Трампа

Агата Кловская
13.11.24 15:46
235
Оккупация 20% Украины, раскол Запада и взлет Китая: DailyMail просчитал мирный план Трампа

Попытка Дональда Трампа заморозить войну в Украине по текущей линии фронта может привести к расколу на Западе и откроет дорогу к усилению Китая. Об этом пишет британская The DailyMail, анализируя вероятный «мирный план» республиканцев.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп придумал отличный ответ, почему он не может раскрыть подробности своего «гениального» плана закончить войну в Украине «за 24 часа».

«Я не могу дать вам эти планы, потому что если я дам вам эти планы, я не смогу ими воспользоваться», — говорил он.

Однако в сентябре напарник Трампа по выборам, а ныне избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в одном из интервью сделал очерк того, как Трамп мог бы установить мир в Украине.

«То, что, пожалуй, выглядит так, что нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной становится похожей на демилитаризованную зону, сильно укрепленную, чтобы россияне больше не вторглись. Украина остается независимым суверенным государством. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета. Она не присоединяется к НАТО и некоторым другим союзным организациям. Немцы и другие страны должны финансировать восстановление Украины», — сказал тогда Вэнс.

Позже, уже после победы Трампа на выборах, Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к следующему президенту США, подтвердил, что такой план действительно рассматривается. В частности, Украине запретят присоединяться к НАТО минимум в течение 20 лет в обмен на выгодные сделки с оружием. А текущую линию фронта превратят в «800-мильную демилитаризованную зону» (ДМЗ), что будет означать фактическую потерю 20% украинской территории.

При этом остается непонятным, кто именно будет контролировать ДМЗ, поскольку американцы явно не настроены присылать своих солдат в статусе миротворцев. Возможно, эту роль сыграют европейцы.

Чтобы ввести прекращение огня и заморозить конфликт на текущей линии соприкосновения, нужно согласие на это обеих противоборствующих сторон. И с этим могут быть проблемы, пишет The DailyMail. Владимир Зеленский неоднократно повторял, что любые уступки России были бы «неприемлемыми для Украины» и «самоубийством для Европы».

Главные европейские партнеры Украины — Великобритания, Франция и Германия — пообещали поддерживать ВСУ в борьбе с московскими войсками «сколько это потребуется». И они подтвердили эти обещания после победы Трампа.

Так что Европа, за исключением разве Венгрии и Словакии, остается преданной военным усилиям Украины. Однако европейцы будут не в восторге от перспективы взять на себя ответственность за финансирование, укомплектование и управление демилитаризованной зоной, которую предлагает Белый дом, но не поддерживает.

Вопросом остается и то, где именно провести линию ДМЗ, ведь фронт постоянно движется, а ВСУ контролируют часть российской территории.

При этом остается непонятным, кто именно будет контролировать ДМЗ, поскольку американцы явно не настроены присылать своих солдат в статусе миротворцев. Возможно, эту роль сыграют европейцы.

Чтобы ввести прекращение огня и заморозить конфликт на текущей линии соприкосновения, нужно согласие на это обеих противоборствующих сторон. И с этим могут быть проблемы, пишет The DailyMail. Владимир Зеленский неоднократно повторял, что любые уступки России были бы «неприемлемыми для Украины» и «самоубийством для Европы».

Главные европейские партнеры Украины — Великобритания, Франция и Германия — пообещали поддерживать ВСУ в борьбе с московскими войсками «сколько это потребуется». И они подтвердили эти обещания после победы Трампа.

Так что Европа, за исключением разве Венгрии и Словакии, остается преданной военным усилиям Украины. Однако европейцы будут не в восторге от перспективы взять на себя ответственность за финансирование, укомплектование и управление демилитаризованной зоной, которую предлагает Белый дом, но не поддерживает.

Вопросом остается и то, где именно провести линию ДМЗ, ведь фронт постоянно движется, а ВСУ контролируют часть российской территории.

Напомним, Зеленский ответил на мирный план Трампа.

Тэги: Дональд Трамп, мирный план, война в Украине

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