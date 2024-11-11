Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине

В Курской области РФ, предположительно, расстреляли двух украинских военнопленных. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Раде по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Расстрел украинских военнопленных — это военное преступление россиян. По информации, которая распространяется в интернете, российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных на Курщине», — написал он.

Омбудсмен напомнил, что военнопленные всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия.

«Вместо этого Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права», — отметил Лубинец.

Он направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста по этому преступлению.

«Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь», — добавил омбудсмен.

В свою очередь, журналист Андрей Цалиенко обнародовал видео с места событий на Курщине.

Напомним, оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ возле Селидово.