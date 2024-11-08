Синоптики предупредили, что в Украине снова похолодает

Синоптики говорят, что в Украине снова похолодает. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии сообщают о том, что ночью пятницы, 8 ноября, по стране будет сухо, а в восточных и Сумской областях днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в западных областях туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, в восточных областях плюс 1-6, днем 4-9 тепла, на Закарпатье и в южных регионах плюс 10-15.

В Киеве завтра будет без осадков. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 7-9.

Кроме этого информируется, что в субботу, 9 ноября, ночью в юго-восточной, днем в южной части страны местами ожидаются небольшие дожди. На остальной территории Укрианы без осадков. На Правобережье ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, в западных областях от 3 мороза до 2 тепла, днем плюс 3-8 тепла, на Закарпатье и на юге плюс 7-12.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 5-7.

Ранее синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в ноябре.