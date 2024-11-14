Майк Тайсон изъявил желание провести бой с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон (50−6, 44 KO) поделился мнением о реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Американец признался, что хотел бы провести поединок против победителя второго боя.

«Меня это интригует. Ничто не будет исключено после того, как я нокаутирую Джейка Пола. Если все пройдет так, как ожидаю, полноценный возврат на ринг не исключен», — сказал американец для Daily Mail.

Усик и Фьюри сойдутся в ринге 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Майк Тайсон проведет бой с Полом 15 ноября.

Напомним, Майк Тайсон назвал британца Тайсона Фьюри лучшим представителем супертяжелого дивизиона современности.