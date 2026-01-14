В Венгрии сделали скандальное заявление по поводу денег для Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сделал скандальное заявление. Чиновник высказался по поводу денег для Украины.

Он сказал: «Уровень экономического развития восточной Венгрии достиг уровня западной части страны».

При этом добавляется: «Если бы мы потратили деньги венгерского народа на развитие Украины и/или финансирование войны в последние год-два, развитие восточной части страны было бы невозможно».

Указывается, что задача ликвидировать разницу в экономическом развитии западных и восточных регионов Венгрии была успешно решена, невзирая на санкции, так как, по его словам, правительство страны не стало придерживаться стратегии ЕС и милитаризировать экономику.

Ранее Орбан предрек скорую войну в Европе.