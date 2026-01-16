Суд избрал меру пресечения для Тимошенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал мерой пресечения залог в размере 33 млн 280 тыс. гривен лидеру парламентской фракции Батькивщина Юлии Тимошенко. Об этом стало известно во время трансляции заседания суда в пятницу, 16 января.

Таким образом судья Виталий Дубас частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, так как обвинение просило залог в 50 млн для Тимошенко.

Залог может быть внесен либо самой подозреваемой, либо другим лицом в течение пяти дней на счет ВАКС.

Также суд определил для подозреваемой ряд процессуальных обязанностей:

— являться по вызову суда, следователя или прокурора;

— не покидать пределы Киевской области;

— сообщать об изменении места жительства или работы;

— воздержаться от общения с рядом народных депутатов;

— сдать заграничный паспорт.

Напомним, на этой неделе Юлия Тимошенко стала фигуранткой уголовного дела из-за попытки подкупа народных депутатов.

Также ей лидеру Батькивщины объявили подозрение. Тимошенко грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.