США захватили еще один танкер в Карибском море

Военные США захватили танкер Sagitta, который шел в водах Карибского моря. Об этом информирует Южное командование страны.

Говорится следующее: «Утром вооруженные силы США при поддержке министерства внутренней безопасности без происшествий задержали судно Sagitta. Задержание еще одного танкера, действовавшего в нарушение установленной президентом Дональдом Трампом блокады в отношении судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы единственная нефть, покидающая Венесуэлу, вывозилась на законных основаниях и в надлежащей координации».

Стоит отметить, что данный танкер шел под флагом Либерии и был внесен в санкционные списки США в рамках антироссийских санкций.

