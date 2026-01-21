Премьер Канады назвал Россию угрозой в Арктике

Премьер-министр Канады Марк Карни сделал громкое заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он назвал Россию угрозой в Арктике.

Говорится: «Россия, без сомнения, является угрозой в Арктике. Без сомнения. Россия делает много ужасных вещей».

Добавляется, что Запад желает сохранить такое положение, при котором российская угроза остается потенциальной, а не реальной.

Отмечается: «Арктические угрозы объясняют, почему у Запада есть круглогодичное присутствие в воздухе, на море и на суше, почему он наращивает подводный флот, усиливает парк боевой авиации, а также разворачивает загоризонтные радары для защиты от российских ракетных угроз и других рисков».

Резюмируется: «Очевидно, что НАТО сейчас проходит проверку на прочность. И первой реакцией на эту проверку должен стать ответ, который обеспечит безопасность Арктики, решительно и с учетом всех возможных сценариев».

Ранее президента Румынии тоже обеспокоила судьба Гренландии.