В ChatGPT появится неожиданная функция

Компания OpenAI научит ChatGPT определять возраст пользователей. Стало известно, что это значит.

Говорится: «Мы внедряем функцию прогнозирования возраста в потребительские тарифные планы ChatGPT, чтобы помочь определить, принадлежит ли учетная запись лицу младше 18 лет, и обеспечить подросткам соответствующий опыт и меры безопасности».

Также сказано о том, что для определения возраста пользователя ChatGPT использует модель, которая анализирует сочетание поведенческих сигналов, а также такие данные, как срок существования учетной записи, типичное время суток пользования чат-ботом, указанный возраст пользователя.

Отмечается, что пользователи, которые по ошибке были отнесены к категории несовершеннолетних, могут подтвердить свой возраст с помощью фотографии через службу проверки личности Persona и восстановить полный доступ к ChatGPT.

