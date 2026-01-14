НАБУ обнародовало «прослушку» по делу Тимошенко

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили объявление подозрения руководительнице депутатской фракции Верховной Рады и обнародовали материалы прослушивания. Речь идет о народном депутате Юлии Тимошенко. Об этом сообщает ресс-служба НАБУ.

В сообщении сказано, что руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины объявили подозрение в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам. После того, как НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура разоблачили в декабре 2025 года факты аналогичного получения неправомерной выгоды нардепами за голосование в парламенте, подозреваемая решила создать собственную схему.

В частности она провела переговоры с отдельными нардепами по созданию «системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».

При этом речь шла не о разовых договоренностях. Планировалось создать регулярный механизм сотрудничества, который предусматривал регулярные выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

«Народным депутатам должны были поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по удержанию или неучастию в голосовании», — сказано в сообщении.

Также в НАБУ прикрепили к сообщению записи прослушивания подозреваемой, где она договаривается с народными депутатами и ведет планирование схемы.

Напомним, Юлии Тимошенко вручили подозрение.