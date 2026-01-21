Озвучена текущая ситуация на ЧАЭС

Министерство энергетики Украины информировало о текущей ситуации на Чернобыльской АЭС. Сказано, что она была подключена к Объединенной энергосистеме нашей страны, невзирая на атаку во время массированного ракетно-дронового удара в ночь на вторник 20 января по узлам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают питание объектов зоны отчуждения.

Сказано: «Сейчас благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП «Чернобыльская АЭС», в частности, Новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистеме в штатном режиме».

Добавляется при этом, что радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней.

Отмечается, что ЧАЭС обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак.

Подчеркивается: «Прямой угрозы для населения и окружающей среды в настоящее время нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме».

Говорится, что подобные действия россиян являются абсолютно недопустимыми, и это грубое и циничное нарушение всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности.

Сообщается: «Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента».

Также подчеркивается необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему.

