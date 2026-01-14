Маск рассказал, что хочет встретить инопланетян

Американский бизнесмен Илон Маск сделал громкое заявление. Выступая в Техасе, он сказал, что хочет встретить инопланетян.

Миллиардер поведал: «Я скажу вам о цели SpaceX. Мы хотим сделать «Звездный путь» реальностью. Это не всегда научная фантастика, когда-нибудь она станет научным фактом».

Добавляется: «Большие космические корабли бороздят просторы космоса, люди летают на другие планеты, на Луну».

Также предприниматель сказал: «В конце концов в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации».

Ранее Маск рассказал очень необычную историю о своих налогах.