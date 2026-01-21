Трамп сделал важное гендерное заявление

Президент США Дональд Трамп сделал резонансное гендерное заявление. Оно прозвучало на встрече с журналистами в Белом доме.

Политик сказал: «Я сделал официальной политикой США, что существуют только два пола. Это было несложно. Два пола. Кто-нибудь может догадаться, какие? Это мужской и женский».

Добавляется: «Думаю, демократы тоже это знают, но отказываются признавать».

При этом политик акцентировал внимание на запрете трансгендерам служить в армии США, подчеркнув: «Мы не хотим трансгендеров в армии».

