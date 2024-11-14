В Мексике отрезали голову еще одному мэру

В Мексике отрезали голову мэру города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркосу Каталану. Бедолага успел пробыть на своем посту менее недели.

Правоохранители говорят, что подозреваемый в совершении преступления уже схвачен – это капитан военной юстиции в отставке и чиновник департамента общественной безопасности Чильпансинго Херман Рейес Рейес.

Полиция связывает отморозка с преступной группировкой «Лос Ардильос».

Ранее в Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей.