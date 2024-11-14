Работа Одесской торгово-промышленной палаты под угрозой из-за кризиса легитимности руководства – СМИ

Бизнес одесского региона не получает значительную часть услуг своей региональной торгово-промышленной палаты. Речь о сертификатах происхождения товара и многих других важных для экспортно-импортных операций бизнеса документов. Об этом сообщает Информационное агентство «Українські Новини». Причина этого кризиса – «рейдерские разборки и кризис легитимности, поглотивших Одесскую торговую палату, работа учреждения сейчас под угрозой». Информация также подтверждается сообщениями на сайте самой бизнес ассоциации и региональных СМИ Одессы.

Напомним, идет резонансный конфликт вокруг, по мнению многих обозревателей, сфальсифицированных выборов в Одесской торговой Палате. «Группа лиц из бывших членов ОРТПП провела собрание среди своих, назначили себя новыми руководителями и при поддержке охранной структуры захватили здание областной Палаты с ее счетами. Все это постоянно сопровождалось откровенным криминалом и скандалами. Так, в СМИ сообщали , что главный руководитель команды Крикливого – бывший милиционер налоговой времен Януковича Степан Богля фигурирует в громком уголовном деле наркотрафика в Одессе. Это точно не улучшило репутацию "нового" руководства одесской Палаты», - уверен Игорь Мосийчук.

Экс нардеп утверждает, что «дерибан должностей и активов Одесской ТПП не прошел бесследно – заблокированы электронные реестры и учреждение функционирует в ограниченном режиме. Ничем больше двух месяцев своего сидения в захваченном здании ТПП группа самоизбранных руководителей Крикливого-Богли не отличилась».

Бизнес требует решить проблему с кризисом легитимности, кроме постоянных разборок ничего не происходит. «Максимум – убрали фамилию Богли с сайта Палаты и попытались что-то объяснить на неудачной пресс-конференции». Эту пресс-конференцию Николая Крикливого по случаю его двух месяцев в должности после скандальных выборов в Одесской ТПП активно раскритиковали в местных СМИ: «Продолжается шапито вокруг самоназначенной команды в Одесской торгово-промышленной палате. События по рейдерству организации активно комментируют в сети - от компании Крикливого-Богли уже "встрял" и местный бизнес, теперь получающий услуги в других региональных Палатах. На многочисленные вопросы проведения общего собрания без решения Совета организации как обязывает Устав, скандальное 'избрание' без кворума, захват активов, изгнание профессионалов, возвращение схематозов и постоянные распри, которые убивают репутацию Одесской Палаты – журналистам так и не ответили. А частая мантра о каком-то "обновлении" - вообще топчик, ведь начиная с "новой" первой вице-президента Анны Нестеренко, которая всю жизнь в Палате - там на 90% старые кадры. Зашквары и усложнение работы бизнеса в Одессе – ничем другим за два месяца своего сиденья в захваченной ТПП группа Крикливого-Богли не отличилась». Также на пресс-конференции не ответили , когда кризис легитимности будет преодолен и Одесская Палата начнет вместо конфликтов и скандалов предоставлять необходимые бизнесу услуги.

«Паралич столь важной организации для экспортного коридора Украины во время войны, который вызвал действия Крикливого-Богли должен найти свою оценку в решениях и действиях правоохранителей», - резюмировал экс-нардеп.