Немцы узнали о Марсе кое-что новое

Эксперты Немецкого аэрокосмического центра узнали о Марсе нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они проанализировали свойства грунта «красной планеты», после чего установили причины его твердости.

Говорится, что температура в верхних 40 сантиметрах марсианской поверхности приводит к образованию соляных пленок, которые затвердевают в почве.

Было установлено, что плотность верхних 30 сантиметров грунта сопоставима с базальтовым песком.

Указывается, что данный материал распространен на Земле и создается путем выветривания вулканической породы, богатой железом и магнием.

Информируется, что под этим слоем плотность почвы сравнима с уплотненным песком и более грубыми фрагментами базальта.

Оказалось, что температура самой поверхности Красной планеты колебалась всего на 5-7 градусов в течение марсианских суток, что составляет ничтожную долю колебаний, наблюдаемых над поверхностью от 110 до 130 градусов.

Отмечается: «Это показывает, что марсианский грунт служит изолятором, значительно уменьшая большие перепады температур на небольших глубинах. Этот фактор может повлиять на потенциальные биологические процессы, касающиеся возможной микробной жизни на Марсе».

Ранее выяснилось, куда девалась атмосфера Марса.