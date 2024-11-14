Китайцы назвали еще один фактор, который может привести к импотенции

Эксперты из Аньхойского Медицинского университета в Китае озвучили еще один фактор, который может привести к импотенции. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что хроническое недосыпание вызывает эректильную дисфункцию из-за повышенного окислительного стресса у крыс.

Специалисты провели трехнедельный опыт на двух группах грызунов.

Сообщается, что у первой группы животных создали дефицит сна, в то время как режим дня второй оставался неизменным.

По завершении эксперимента у крыс взяли образцы крови для оценки уровня тестостерона (мужского полового гормона), а также оценили эректильную функцию путем измерения внутрикавернозного давления после стимуляции кавернозного нерва.

В итоге выяснилось, что у недосыпающих грызунов наблюдалось заметное снижение эректильной функции, но уровень тестостерона в их сыворотке крови оставался статистически неизменным.

Также оказалось, что недостаток сна привел к усилению в организме окислительного стресса (повреждения клеток неустойчивыми химическими частицами), что ускорило разрушение клеток гладких мышц и эндотелия (выстилающих сосуды), тем самым нарушив механизм эрекции.

Подчеркивается, что такие результаты исследования могут быть частично применимы и к людям, а полученные данные могут способствовать разработке новых методов профилактики повреждения тканей полового члена при хроническом недосыпании.

Ранее оказалось, что алкоголизм таки ведет к импотенции.