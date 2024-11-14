Китайцы назвали еще один фактор, который может привести к импотенции

Эксперты из Аньхойского Медицинского университета в Китае озвучили еще один фактор, который может привести к импотенции. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что хроническое недосыпание вызывает эректильную дисфункцию из-за повышенного окислительного стресса у крыс.
Специалисты провели трехнедельный опыт на двух группах грызунов.
Сообщается, что у первой группы животных создали дефицит сна, в то время как режим дня второй оставался неизменным.
По завершении эксперимента у крыс взяли образцы крови для оценки уровня тестостерона (мужского полового гормона), а также оценили эректильную функцию путем измерения внутрикавернозного давления после стимуляции кавернозного нерва.
В итоге выяснилось, что у недосыпающих грызунов наблюдалось заметное снижение эректильной функции, но уровень тестостерона в их сыворотке крови оставался статистически неизменным.
Также оказалось, что недостаток сна привел к усилению в организме окислительного стресса (повреждения клеток неустойчивыми химическими частицами), что ускорило разрушение клеток гладких мышц и эндотелия (выстилающих сосуды), тем самым нарушив механизм эрекции.
Подчеркивается, что такие результаты исследования могут быть частично применимы и к людям, а полученные данные могут способствовать разработке новых методов профилактики повреждения тканей полового члена при хроническом недосыпании.
Ранее оказалось, что алкоголизм таки ведет к импотенции.