Супруга Трампа отказалась встречаться с женой Байдена

Супруга нового президента США Дональда Трампа Мелания отказалась встречаться с женой нынешнего главы государства Джо Байдена Джилл. Она отклонила приглашение приехать в Белый дом.

Это подтвердили представители будущей новой первой леди.

Причины такого поступка, впрочем, не уточняются.

Стоит отметить, что Мелания Трамп нарушила негласную сложившуюся на протяжении многих лет традицию, по которой будущая первая леди США встречается с супругой действующего президента, что символизирует процесс передачи власти.

В то же время, Джилл Байден передала Дональду Трампу написанное от руки поздравление для его жены.

Ранее эксперты прикинули, кто станет президентом США после Трампа.