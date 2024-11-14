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Новости > В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP

В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP

Агата Кловская
14.11.24 11:14
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В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP

Среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но растущий сдвиг в сторону того, что война с Россией закончится только в результате переговоров между Киевом и Москвой, включающих уступки украинской территории. Об этом пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что эти разговоры приобрели еще большую актуальность после победы на выборах Дональда Трампа. Он дал понять, что может поддержать сделку, в результате которой часть захваченной территории останется в руках России. В Европе дискуссии за закрытыми дверями также подогреваются мрачной ситуацией на поле боя — украинские войска находятся в обороне — и опасениями по поводу сокращения финансирования со стороны США.

Интервью с 10 действующими и бывшими дипломатами из Европы и НАТО подтверждают, что, несмотря на заявления о неизменной поддержке, некоторые союзники Украины все больше стремятся заложить основу для переговоров между Украиной и Россией, даже если параметры сделки остаются труднодостижимыми.

Европейские чиновники и представители НАТО признают, что разговоры о территориальных уступках уже не вызывают столько вопросов, как раньше, и дипломаты формулируют их не как «земля в обмен на мир», а скорее как земля в обмен на безопасность Украины. Бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро сказал: «Я думаю, все более или менее пришли к такому выводу, но трудно сказать об этом публично, потому что это будет означать, что мы собираемся вознаградить агрессию».

Западный чиновник, который, как и другие опрошенные для этой статьи, говорил на условиях анонимности, заявил: «Это уже точно не маргинальные рассуждения».

Как именно может выглядеть сделка, пока неясно, поскольку дипломаты изучают «мирные планы», появившиеся после начала боевых действий России и Украины в 2022 году. Поскольку российские войска контролируют примерно пятую часть страны — в том числе восточный Донбасс и присоединенный Крымский полуостров, — замораживание сегодняшних линий фронта или определение демаркационной линии означало бы уступку Украиной значительной части своей территории.

Сейчас широко признается, что «переговоры могут начаться раньше», чем ожидалось, и что они «повлекут за собой некоторые уступки с обеих сторон», — заявляет бывший помощник генерального секретаря НАТО и научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд.

По его словам, у европейских лидеров «есть большой вопрос относительно того, как команда Трампа захочет играть в эту игру». И хотя европейцы надеются, что следующая администрация подтолкнет Россию к переговорам, они также опасаются, что администрация Трампа может загнать Украину в угол и заставить ее пойти на невыгодную сделку, прекратив помощь.

Отмечается, что на данный момент разрешение войны остается недостижимым, не в последнюю очередь потому, что Россия не уступила своим требованиям, политика администрации Трампа в отношении Украины не была полностью сформулирована, нет консенсуса по гарантиям безопасности, которые могли бы быть приемлемыми для Украины, и, как выразился Гранд, «есть 50 оттенков серого» среди европейских взглядов на то, как должны проходить переговоры.

Обсуждения были сосредоточены на перспективе прекращения огня вдоль демаркационной линии в обмен на западные гарантии безопасности — де-факто, по крайней мере, временная уступка существующих зон контроля даже без официального признания.

В материале сказано, что европейские политики далеки от согласия относительно того, какими могут быть какие-либо гарантии безопасности, поскольку ключевые союзники, включая США и Германию, пока отклоняют просьбу Украины о приглашении в НАТО — большой камень преткновения, поскольку Кремль давно использовал угрозу западного альянса для оправдания войны. Другие идеи на чертежной доске включали европейское присутствие на земле или обещания большего количества оружия — также рассматриваемые как невозможные для России. Западный дипломат сказал: «Мы не против переговоров, но важен момент, а также рычаги влияния, которые есть у Украины, и то, что она получит взамен».

Отмечается, что публичные предложения о «земле в обмен на мир» ограничиваются предложениями дружественного Москве венгерского лидера Виктора Орбана. Страны Балтии и соседи Украины, такие как Польша, охвачены страхом перед Россией, которая будет давить на границы НАТО, и они раздражаются при упоминании территориальных уступок, особенно без явного сдерживающего фактора.

Те, кто предлагал землю в обмен на мир, были «практически сожжены на костре» в прошлом, но теперь эта идея вызывает меньше возмущения, сказал высокопоставленный представитель НАТО. По его словам, способность Украины защищать крупные города, включая Харьков и Одессу, сыграла ей на руку.

«Мы все понимаем, что в краткосрочной перспективе Украине будет трудно восстановить суверенитет над 100 процентами своей территории», — добавил он.

Напомним, Генсек НАТО заговорил о проблемах Украины на фронте.

Тэги: Европа, территория, война в Украине, гарантии безопасности

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