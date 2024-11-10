Лола Булгари: порноактриса украинского происхождения готова переспать с Александром Овечкиным

Стало известно, сколько природных объектов Украины находятся под оккупацией
Путин сделал новое заявление о «мирных переговорах»
Зеленский ответил на мирный план Трампа
Путин прокомментировал мирный план Трампа
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Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл с визитом в Венгрию
Аварийные отключения света наблюдаются еще в одной области
Ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайний срок
На Житомирщине ввели аварийные отключения света
Белый дом планирует «срочно» отправить Украине 6 млрд долларов до инаугурации Трампа, — СМИ