Лола Булгари: порноактриса украинского происхождения готова переспать с Александром Овечкиным

Венгерская порноактриса украинского происхождения Лола Булгари сообщила, что готова переспать с хокеистом Александром Овечкиным, если он сможет победить вечный рекорд Великого Уэйна Гретцки.

"Это будет лучшая ночь в его жизни. Надеюсь, не только побьет рекорд Гретцки, но и сможет сделать еще один хет-трик в постели со мной" — написала Лола Булгари в своем X.

До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось 33 шайбы. На счету россиянина 861 гол, тогда как у канадца 894 реализованных момента в регулярке. В текущем сезоне 39-летний форвард забросил 8 шайб и сделал 8 передач.