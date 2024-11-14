Тридцати российским авиакомпаниям грозит банкротство

Три десятка мелких и средних российских авиакомпаний, обеспечивающих 26% пассажирских перевозок внутри России, могут обанкротиться в 2025 году. Об этом пишут российские СМИ.

Среди причин — накопившиеся долги за лизинг иностранных самолетов. Поэтому российским авиаперевозчикам грозит резкое ухудшение финансового положения и отзыв сертификатов эксплуатантов.

После введения санкций в 2022 году многие из них перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025 году правительство РФ разрешило списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может вынудить их закрыться.

В то же время, деньги за лизинг авиаперевозчики направили на то, чтобы поддерживать самолеты в пригодном состоянии. Ведь это направление для них подорожало из-за санкций.

Выкупить лизинговые самолеты за средства Фонда национального благосостояния смогли только крупные авиакомпании — Аэрофлот, Уральские авиалинии и S7 Airlines.

В 1 квартале 2024 года количество выкупленных воздушных судов составило 165 из 400, находящихся в иностранном лизинге.

Напомним, в России стало втрое опаснее летать на гражданских самолетах, а 35% бортов пустили на запчасти.