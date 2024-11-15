Иран письменно заверил Белый дом, что не посягал на жизнь Трампа

Иран предоставил в октябре письменные заверения администрации президента Джо Байдена в отсутствии планов убивать избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает в пятницу американская газета The Wall Street Journal.

Письмо передано администрации Байдена 14 октября, после того как по распоряжению американского президента Совет национальной безопасности предупредил Иран, что любые покушения на жизнь Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны.

За последние несколько месяцев были предприняты две попытки покушения по отношению к Трампу. Секретная служба США ранее ужесточила охрану политика после появления информации о планах Ирана ликвидировать Трампа.

Напомним, Министерство юстиции США выдвинуло обвинение иранцу. Он был замешан в сговоре с целью убийства новоизбранного президента Дональда Трампа.