На Закарпатье раздались выстрелы у здания ТЦК

В городе Хуст Закарпатской области правоохранители задержали мужчину, который произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух и попытался проникнуть в здание районного ТЦК и СП. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на местную полицию в пятницу, 15 ноября.

Указано, что инцидент произошел накануне. Мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета. Правоохранители задержали его на месте.

«В результате происшествия никто не пострадал. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)», — сказала спикер управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

Журналисты утверждают, что задержанным оказался бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья.

«Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве работник ТЦК выстрелил себе в голову.