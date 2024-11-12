Вычислены дозы алкоголя, которые способны спровоцировать инсульт

Эксперты из университета Голуэя в Ирландии назвали дозы алкоголя, которые способны спровоцировать инсульт. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление более 14 порций алкоголя в неделю женщинами и более 21 порции мужчинами повышает риск инсульта на 57%.

При этом ученые не обнаружили изменений в риске ишемического инсульта при потреблении алкоголя в малых количествах, то есть от одной до семи порций в неделю.

Всего прошедшее исследование охватило 25 848 людей, из которых 12 913 человек употребляли алкоголь, а 12 935 воздерживались от него.

Была выявлена тенденция к увеличению вероятности внутримозгового кровоизлияния у тех, кто употреблял алкоголь в небольших количествах, хотя таких случаев было сравнительно мало.

Информируется, что полученные результаты подтвердили выводы ранее проведенных работ, показывающих, что высокое потребление алкоголя связано с повышением риска инсульта.

Кроме этого, была проанализирована связь между типами алкоголя и риском инсульта.

Добавляется, что преобладание пива в рационе было связано с увеличением риска инсульта на 21%, в то время как регулярное употребление вина не показало такой зависимости.

Отметим, что по критериям ВОЗ одна доза (порция) равна 10 г чистого алкоголя (или 12,7 мл спирта). Такое количество содержится в 250 мл пива 5% крепости, 125-150 мл сухого вина или 25-30 мл крепких напитков.

Ранее мы писали, что коронавирус повысил уровень мирового алкоголизма.