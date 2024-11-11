Канадцы рассказали, какие электронные сигареты – самые вредные

Эксперты из Макгиллского университета в Канаде поведали о том, какие электронные сигареты – самые вредные. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что электронные сигареты со вкусом и ароматом ягод могут ослабить естественную защиту легких, из-за чего организму будет сложнее бороться с инфекциями.

Во время опыта ученые нескольких дней подвергали мышей воздействию пара электронных сигарет и использовали метод компьютерной визуализации в реальном времени для наблюдения за иммунными клетками легких грызунов.

Уточняется, что оценивалось воздействие как ароматизированных вейпов, так и классических электронных сигарет.

В итоге оказалось, что определенные химические вещества, выделяемые вейпами со вкусом ягод, парализуют иммунные клетки в легких.

Добавляется, что негативному воздействию подвергаются популяция клеток под названием альвеолярные макрофаги, отвечающая за выведение вредных частиц.

Сказано, что подобный эффект повышает восприимчивость организма к респираторным инфекциям.

Резюмируется, что вейпы без ароматизаторов не оказывали такого воздействия, однако считать их безопасными для здоровья нельзя.

Ранее эквадорцы поведали о жутком вреде вейпинга.