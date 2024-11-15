Названо еще одно опасное последствие загрязнения воздуха

Эксперты из Йельской медицинской школы в США озвучили еще одно опасное последствие загрязнения воздуха. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у жителей районов с высоким уровнем загрязнения воздуха в два раза чаще развивается экзема.

В проведенном исследовании участвовали 286 862 человека, которые предоставили данные о своем здоровье, демографических характеристиках и месте проживания.

Было установлено, что у 12 695 участников (4,4%) была диагностирована экзема.

Поясняется, что это воспалительное незаразное заболевание кожи, склонное к хроническому течению с рецидивами.

Также выяснилось, что люди с экземой чаще проживают в районах с высоким уровнем загрязнения PM2,5 – мелкими твердыми частицами, присутствующими в воздухе.

Сказано, что PM2,5 вырабатываются в ходе истирания асфальта машинами, выброса выхлопных газов, работы плит, а также печей и каминов на дровах.

Кроме этого, по словам ученых, источниками вредных частиц могут быть промышленные предприятия и стройки.

Информируется, что увеличение концентрации PM2,5 на каждые десять микрограмм на кубический метр было связано с более чем двукратным повышением вероятности развития экземы.

Резюмируется, что загрязнение воздуха может провоцировать это заболевание из-за вероятного угнетающего воздействия на иммунную систему человека.

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