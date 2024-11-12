Составлен список продуктов, которые снижают риск депрессии

Эксперты из Харбинского медицинского университета в Китае поведали о том, какие продукты снижают риск депрессии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что исследователи выявили связь между натуральным веществом спермидином и снижением риска депрессии.

Поясняется, что спермидин представляет собой природное соединение.

Оно содержится в различных продуктах питания, включая соевые бобы, красную фасоль, зародыши пшеницы, фундук, горох, грибы, шпинат, цветную капусту, брокколи, миндаль, фисташки, каштаны, рис, белый хлеб, яблоки, бананы, авокадо и киви.

Кроме этого, добавляется, что спермидин есть в продуктах животного происхождения: говядине, курятине, свинине, мясе индейки и утки, молоке и яйцах.

По словам ученых, спермидин входит в группу молекул, называемых полиаминами.

Поясняется, что они необходимы для здоровья клеток и играют ключевую роль в поддержке клеточных процессов, таких как рост, восстановление и защита от стресса.

Говорится также, что спермидин поддерживает долголетие клеток, вызывая аутофагию, помогающую клеткам удалять поврежденные компоненты и оптимально функционировать.

Во время опыта китайцы проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания, охватившего более 19 тысяч человек за 2005-2014-х годов.

Подопытные предоставили информацию о своем рационе, после чего эти данные сопоставили с известным содержанием спермидина в различных продуктах питания для оценки суточного уровня потребления.

Оказалось, что люди с более высоким потреблением спермидина реже сообщали о симптомах депрессии, чем те, у кого уровень потребления был ниже.

Указывается, что данная связь сохранялась для разных типов продуктов, богатых спермидином.

Резюмируется: «Результаты подтвердили с помощью статистических моделей, показавших, что у участников из группы с самым высоким потреблением спермидина были более низкие шансы на депрессию, чем у участников из группы с самым низким потреблением».

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