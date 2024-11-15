В Шотландии кот сбежал от хозяйки на пятьсот километров

Необычный случай произошел в Шотландии. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что тут кот по кличке Бинс сбежал от своей хозяйки Кары Макберни на пятьсот километров.

После пропажи питомца женщина и ее муж долго искали животное, которое исчезло в конце октября.

Через две недели кот объявился в городе, расположенном в пятистах километрах от родного дома.

Супругам позвонили из организации Cats Protection, где сказали, что благодаря микрочипу Бинса удалось идентифицировать.

Выяснилось, что животное нашла женщина по имени Келли Райан, которая и отнесла его волонтерам.

Хозяйка кота сказала: «Я была в шоке. Я не могла поверить, что он выжил и преодолел такое расстояние».

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