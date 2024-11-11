Американцы назвали дневную сонливость признаком опасной болезни

Эксперты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе (США) предупредили, что дневная сонливость и отсутствие энергии могут быть признаками когнитивных нарушений, предшествующих деменции. Появились данные их отчета.

В опыте участвовали 445 человек, средний возраст которых составил 76 лет. Подопытные на момент начала исследования не страдали деменцией, а также прошли тесты на скорость ходьбы и состояние памяти, а также заполнили анкеты о качестве сна.

Добровольцы сообщали о том, испытывали ли они трудности с засыпанием или пробуждением среди ночи, как часто они принимали снотворные препараты и сталкивались ли с чрезмерной дневной сонливостью.

Добавляется, что один из вопросов касался способности участников сохранять энтузиазм для повседневной активности.

Наблюдение длилось три года.

За данный период специалисты выявили, что у 177 участников, сообщивших о проблемах со сном, риск развития моторно-когнитивного синдрома был в три раза выше по сравнению с теми, кто качественно высыпался.

Поясняется, что синдром моторно-когнитивного риска это преддеменционное состояние, характеризующееся повышенным риском развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Оказалось при этом, что у 35,5% людей с сильной дневной сонливостью и низким количеством энергии для выполнения повседневных дел были диагностированы додементные нарушения.

Лишь у 6,7% подопытных без проблем со сном выявили синдром моторно-когнитивного риска.

Резюмируется, что с учетом факторов, таких как возраст и другие заболевания, связь между плохим качеством сна и риском моторно-когнитивного дефицита сохранялась.

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