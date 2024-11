Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»

Вышел трейлер антологии «Секретный уровень». Его авторы - создатели культового проекта «Любовь. Смерть. Роботы».

События 15 эпизодов «Секретный уровень» происходят в мире видеоигр, среди которых Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament и Warhammer 40 000.

Премьера «Секретный уровень» состоится 10 декабря.

Трейлер антологии «Секретный уровень»: