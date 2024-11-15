Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»

В Мексике отрезали голову еще одному мэру

Китайцы назвали еще один фактор, который может привести к импотенции

Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма

14.11.24 11:26

В Минобороны рассказали, продолжат ли в Украине мобилизацию в следующем году

14.11.24 11:14

В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP

14.11.24 10:53

В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа

14.11.24 09:39

Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят помощь, — The Times

13.11.24 15:46

Оккупация 20% Украины, раскол Запада и взлет Китая: DailyMail просчитал мирный план Трампа

13.11.24 14:53

Россия готовит штурм Запорожья, — Economist

13.11.24 14:18

Британии придется послать войска в Украину, если Трамп урежет помощь, — Борис Джонсон

13.11.24 09:51

В Пентагоне уточнили оставшуюся сумму для Киева

13.11.24 09:23

В некоторых областях Украины вернулись графики отключений света

12.11.24 11:41

Трампа интересуют два пункта из украинского плана победы, — СМИ