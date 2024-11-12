Британцы сумели обнаружить еще одну пользу от витамина D

Эксперты из университета Саутгемптона в Великобритании выявили еще одну пользу от витамина D. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что дети, чьи матери принимали витамин D во время беременности, отличаются прочностью костей в возрасте семи лет.

Информируется, что еще в 2009-м году специалисты начали исследование MAVIDOS, в котором приняли участие более тысячи женщин.

Сообщается, что во время беременности добровольцы были случайным образом распределены в две группы: одна группа ежедневно дополнительно принимала 1000 международных единиц витамина D в виде добавок, а другая употребляла плацебо сходного внешнего вида.

Подчеркивается, что женщины, а также врачи и акушерки, наблюдавшие за ними, не знали, в какой группе они находятся.

После этого ученые оценили состояние костей детей участниц в возрасте четырех лет.

Оказалось, что костная масса детей, рожденных после приема добавок с витамином D во время беременности, была выше, чем у детей, чьи матери употребляли плацебо.

Во время второго этапа британцы захотели узнать, сохраняется ли положительное влияние на здоровье костей в более позднем детском возрасте.

Для обследования выбрали 454 детей в возрасте от шести до семи лет. Все эти дети родились у матерей, участвовавших в исследовании MAVIDOS.

Полученные результаты подтвердили, что прием витамина D коррелировал с увеличением концентрации кальция в костях в долгосрочной перспективе.

Сказано при этом, что витамин D регулирует количество кальция и фосфатов в организме.

Отмечается, что эти минералы необходимы для здоровья костей, зубов и мышц.

Резюмируется, что прием витамина D матерями приводит к изменениям в активности генов, участвующих в метаболизме витамина D и правильном распределении составляющих костной ткани у потомства.

Ранее британцы выявили еще одну пользу витамина D.