Путин не хочет мира и не готов к переговорам, — Макрон

Российский диктатор Владимир Путин не хочет мира не готов вести переговоры о нем. Он имеет намерения усилить боевые действия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

«Я думаю, понятно, что намерения президента Путина в том, чтобы усилить боевые действия, как мы видим уже несколько недель», — сказал он.

Он подчеркнул, что обязанность каждого состоит в том, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению боевых действий и переговорам о мире на условиях, которые «уважают международное право».

«Чтобы он не говорил, что не хочет мира и не готов к переговорам», — добавил президент Франции.

Макрон также сообщил, что не исключает переговоров с российским диктатором Путиным, но только тогда, когда «контекст будет правильным».

«Мы должны выполнить наши обязательства перед украинским народом», — резюмировал он.

Напомним, Путин сделал новое заявление о «мирных переговорах».