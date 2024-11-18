Британцы рассказали о небывалой пользе какао

Эксперты из университета Бирмингема в Великобритании поведали о большой пользе какао. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что какао может снизить негативное влияние стресса на сердечнососудистую систему благодаря флавонолам в составе.

В опыте участвовали молодые здоровые подопытные, которых разделили на две группы и предложили им съесть завтрак, состоящий из двух круассанов с маслом, десяти граммов соленого сливочного масла, полутора ломтиков сыра Чеддер и 250 миллиграммов цельного молока. В качестве напитка первой группе предоставили какао с низким содержанием флавонолов, а второй с высоким.

Поясняется, что флавонолы представляют собой натуральные соединения, которые придают цвет растительным продуктам, а в нашем организме они действуют как антиоксиданты, то есть защищают клетки от повреждения особыми нестабильными молекулами.

После этого специалисты попросили добровольцев выполнить тест на скорость счета в уме, который постепенно усложнялся в течение восьми минут. Им говорили о каждом неправильном ответе. По завершении работы ученые измерили кровоток в предплечье, сердечнососудистую активность и насыщение кислородом тканей префронтальной коры мозга у каждого человека, а также провели ультразвуковую визуализацию плечевой артерии.

Оказалось в итоге, что употребление жирной пищи с напитком с низким содержанием флавонолов во время стрессового теста снижало функцию сосудов (снижение дилатации плечевой артерии на 1,29%).

Сказано, что подобный эффект сохранялся в течение девяноста минут после окончания стрессового события.

Добавляется, что обогащенное флаволами какао нейтрализовало этот эффект.

Резюмируется, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием флаванолов может быть использовано в качестве стратегии для смягчения последствий неправильного питания для сосудистой системы.

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