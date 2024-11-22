Сегодняшнее заседание Рады отменено. О причинах можно лишь догадываться

Верховная Рада отменила заседание, которое должно было состояться в пятницу, 22 ноября. Также аппарат парламента был переведен на дистанционную работу. Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинском парламенте.

По словам источников издания, кроме отмены заседания Рады, весь аппарат парламента был переведен на дистанционную работу.

Стоит отметить, что традиционно по пятницам в Раде проходит час вопросов к правительству.

С чем связано такое решение сейчас — не уточняется.

Напомним, Путин заявил об ударе по Украине «аналоговнетной» ракетой.