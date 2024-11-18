Ким Чен Ын нелестно высказался об Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал одиозное заявление, затронув тему войны в Украине. Оно прозвучало во время его встречи с участниками 4-го совещания командиров и политруков батальонов.

Глава государства сказал: «Мы должны рассматривать войну, которую США и Запад ведут против России, используя Украину в качестве ударного отряда, как конфликт, направленный на всестороннее накопление реального боевого опыта и расширение сферы военного вмешательства по всему миру».

Политик также заявил, что «американские торговцы войной продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, затягивая конфликты, и все больше стран втягиваются в эту ситуацию, что усугубляет глобальные проблемы безопасности, усиливает опасения относительно третьей мировой войны и делает ситуацию все более опасной».

Ким Чен Ын считает, что «риск войны высок во всем мире, и никто не может предсказать, где и когда она начнется, но Корейский полуостров признан регионом с наибольшей вероятностью возникновения военных столкновений».

Лидер страны призвал своих военных сосредоточиться на подготовке к войне и прилагать максимальные усилия для быстрого завершения этой подготовки.

Ранее Ким Чен Ын обратился с призывом к своим военным.